- Incă 20 de troleibuze vor circula de astăzi pe străzile Chișinăului. Este vorba despre un lot de 10 troleibuze clasice, de tip AKSM, de ultimă generație, achiziționate de la uzina din Minsk și 10 troleibuze clasice cu parcurs de model Skoda din orașul Riga.

- Pe noul site suburbii.chisinau.md, lansat de Primaria Chișinau, votul este in plina desfașurare. Astfel, locuitorii din suburbii aleg proiectele cu cea mai mare prioritate pentru implementare in localitațile lor, pentru 2021. De exemplu, in comuna Bubuieci, majoritatea locuitorilor, aproximativ 50%,…

- Ion Ceban spune ca ar putea ca Ministerul Sanatații și Primaria Chișinau sa vina cu o noua strategie, in urma creșterilor de cazuri de Covid-19 in țara, dar și in capitala. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii „Miezul Zilei” de la Moldova 1. „Aș spune ca nu este o ușoara crește, este o creștere…

- Primarul general, Ion Ceban, a intrunit la prima ora in sedinta toti responsabilii de deszapezire din municipalitate. Subiectul discutiei a fost actiunile de curatare a drumurilor si trotuarelor din oras, ca urmare a precipitatiilor abundente sub forma de ninsoare, din noaptea trecuta. Edilul le-a cerut…

- Cel mai scump loc de comert din Capitala se afla in Parcul de pe bulevardul Moscova. Aproape 6 milioane de lei costa chiria lotului pentru amplasarea unei gherete de cafea de doar 10 metri patrati. De 27 de ori mai mult decat pretul propus initial.

- In perioada 14 ianuarie – 12 martie 2021 va fi suspendat traficul rutier pe strada Mitropolit Dosoftei, in perimetrul strazilor Sfatul Țarii și Tricolorului, in legatura cu executarea lucrarilor de reabilitare a colectorului menajer, informeaza Primaria Chișinau. Serviciile municipale de profil solicita…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea , reacționeaza la anunțul actualului primar, Nicușor Dan, cel care a anunțat ca va lasa fara obiect de activitate companiile municipale. Firea considera ca acestea vor ajunge pe mana ”capușelor de dreapta”, care vor suge din bugetul Primariei Capitalei. ”Plicușor…

- Nicușor Dan precizeaza ca desființarea companiilor municipale are mai multe etape. Prețul serviciilor se va reduce considerabil in condițiile in care nu vor mai trece prin companii, afirma edilul. Citește și: Noua tulpina Covid, prezenta deja in Romania? Valeriu Gheorghița nu exclude posibilitatea:…