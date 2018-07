Parcul Dacilor, inaugurat în Gorj Proiectul se afla abia la inceput, dar artiștii vor realiza și alte sculpturi reprezentative pentru cultura dacica. Tehnica este una speciala și nu este realizata cu dalta, ci cu drujba. Turiștii se declara incantați de ceea ce au gasit aici și au umplut deja rețelele de socializare cu fotografii imortalizate in parcul aflat langa minastirea Polovragi. Operele sunt supravegheate video și pana la venirea sezonului rece ar urma sa fie și iluminate pe timp de noapte. O alta atracție din zona este și Padurea colorata, proiect realizat de un artist plastic din Targu Jiu. Acesta vrea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

