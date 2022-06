Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au sarbatorit astazi, alaturi de cei mici, Ziua Internaționala a Copilului. Parcul Copiilor și Muzeul Satului din municipiul Timișoara, precum și Parcul George Enescu din Lugoj, au debordat de voie buna, rasete și o mare de copii! Polițiștii…

- La data de 14 mai 2022, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, impreuna cu polițiștii Biroului Rutier Timișoara, au descoperit 750.000 de țigarete netimbrate, intr-un autovehicul, in municipiul Timișoara. Astfel, polițiștii…

- Patru barbati au fost retinuti, fiind cercetati pentru delapidare, dupa ce unul dintre ei a intrat mascat si inarmat cu un cutit intr-o sala de jocuri din orasul Faget, judetul Timis, de unde a sustras, cu ajutorul altor trei tineri, importante sume de bani, simuland un jaf, informeaza News.ro . „La…

- In perioada 29 aprilie – 1 mai 2022, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, impreuna cu celelalte instituții ale statului cu atribuții in asigurarea ordinii și liniștii publice, au desfașurat, in sistem integrat, acțiuni pe raza intregului județ, atat pentru menținerea unui climat de…

- Peste 700 de polițiști și jandarmi brașoveni vor fi la datorie cu ocazia Zilei Internaționale a Muncii, precum și a Paradei Junilor, in acest weekend. In perioada 29 aprilie –2 mai , cu ocazia Zilei Internaționale a Muncii, precum și a Paradei Junilor, peste 700 de polițiști din cadrul Inspectoratului…

- Astazi, 14 aprilie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, sprijiniți de polițiști din cadrul brigazilor și serviciilor de combatere a criminalitații organizate Alba-Iulia, Hunedoara, Sibiu, Oradea, Craiova, Mehedinți, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul…

- Un copil de doi ani si parintii lui au murit, duminica, in urma unui accident rutier produs intre localitatile Sacalaz si Sanmihaiu Roman din judetul Timis. „Un barbat in varsta de 38 de ani conducea un autoturism pe DJ 591 A dinspre Sacalaz spre Sanmihaiu Roman, iar la un moment dat a intrat in coliziune…

- REȚINUȚI PENTRU TALHARIE CALIFICATA Polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Timiș efectueaza cercetari fața de doua persoane, un barbat, in varsta de 39 de ani și o femeie, in varsta de 28 de ani, banuiți de comiterea infracțiunii de „talharie calificata”. Cei in cauza au fost introduși…