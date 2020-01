Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali se reunesc marți, 28 ianuarie, de la ora 13.00, cu 29 de proiecte pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat, printre altele, tarifele pentru creșe, majorarea tarifelor de iluminat public, stabilirea nivelului salariilor lunare la CS Unirea, cursurile de inot gratuit pentru elevi și documentație…

- Administrația din Slobozia promite finalizarea investiției pentru stația de tratare a apei la 1 martie 2020. «Sunt optimist ca acest obiectiv va fi finalizat in urmatoarele doua luni...» a declarat primarul Adrian Mocioniu. Valoarea investiției pentru noua stație de tratare din Slobozia este de 7,84…

- Consiliul Judetean Maramures vrea sa reabiliteze Casa Tineretului din Baia Mare. In acest sens, in sedinta ordinara din 29 noiembrie, alesii judeteni au aprobat documentatia tehnico-economica, faza DALI, pentru obiectivul „Reabilitare Centrul Cultural Maramures”. Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului…

- Potrivit unei note interne a primarului Nicolae Robu, la evenimentele organizate in spațiul public in Timișoara, nu vor mai fi incinse gratarele, nu se vor mai asculta manele si nu vor mai fi dedicatii. „Avand in vedere unele lucruri neavenite, petrecute in orașul nostru la diverse evenimente, dispun…

- Candidatul USR la Primaria Timișoara, Dominic Samuel Fritz, a reacționat, astazi, pe Facebook, la informația lansata in spațiul public ca, in urma discuțiilor dintre Ludovic Orban și Dan Barna, ar urma sa fie susținut pentru inca un mandat, Nicolae Robu. In realitate, discuția celor doi președinți de…

- Locuitorii orașului Cugir vor beneficia de iluminat public eficient, printr-un proiect finanțat prin programul Regio. Primaria a semnat un contract de peste 16,4 milioane lei cu ADR Centru, ce vizeaza modernizarea a 28,3 km de rețea de iluminat stradala. Prin acest proiect, ce ar urma sa fie finalizat…

- Orasul Cugir din judetul Alba tinde sa devina tot mai eco-eficient, utilizand din plin resursele nerambursabile oferite de Uniunea Europeana. Printr-un nou contract de finantare, in valoare totala de peste 16,4 milioane lei, se vor moderniza peste 28,3 km de retea de iluminat stradala in aceasta urbe…

- Primaria municipiului Fagaras a semnat, saptamana aceasta, contractul de executie a lucrarilor pentru instalarea retelei Wi-Fi, urmand ca, in perioada urmatoare, sa fie instalate 25 de echipamente, pe 12 strazi, scrie Agerpres. "Locurile au fost alese in functie de accesul cetatenilor si turistilor…