Stiri pe aceeasi tema

- Numarul mașinilor electrice va crește de peste 3 ori in urmatorii doi ani, de la 3.7 milioane in 2017 la 13 milioane de unitați pana la sfarșitul lui 2020. Cel puțin așa arata ultimul raport al Agenției Internaționale a Energiei.

- Campiona Angliei va avea un numar record de fotbaliști la turneul final: 17, cu unul mai mult decat Real. Pentru fiecare zi petrecuta la naționala, FIFA platește 7.000 de euro. La City, Guardiola a format un lot de campioni. Și campionii sai vor fi la Mondial. Managerul va avea nu mai puțin de 17 jucatori…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM, cu livrare miercuri, 23 mai, a depasit bariera de 300 de lei pe MWh, fiind cel mai mare din regiune, potrivit datelor publicate pe site-ul operatorului bursier. Astfel, media la nivelul întregii zile este 277 de lei pe MWh, iar, pentru intervalul…

- De altfel, cea mai mare amenda data anul trecut de Consiliul Concurentei, de circa 15,8 milioane de euro, a fost aplicata cartelului de pe piata contoarelor de masurare a energiei electrice. Tot in acest caz, a fost sanctionata pentru prima data o companie organizatoare de licitatii publice, Electrica…

- MOL Romania, filiala locala a grupului petrolier ungar MOL, si-a planificat sa deschida anul viitor 7 statii de incarcare pentru masinile electrice, in contextul in care compania a anuntat pentru anul acesta deschiderea a 14 astfel de unitati. Toate statiile care vor fi deschise anul acesta si in…

- Energia eoliana s-a situat pe primul loc astazi, 23 martie, in cadrul mixului de productie a energiei electrice din Romania. In cursul dimineții, energia generata de vant a inregistrat primul loc in clasamentul marilor producatori, cu aproximativ 2.700 MW, conform datelor publicate pe site-ul Transelectrica.…

- Programul "Rabla Clasic" a demarat, joi, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice, cu un buget de 253 de milioane lei, extensia "Rabla Plus", pentru achiziționarea de mașini electrice urmand sa inceapa in cursul saptamanii viitoare. Din bugetul total alocat pentru…

- Un studiu al PwC arata ca piata auto va suferi cele mai mari schimbari din istoria sa in urmatorii 15 ani sub impactul masinilor electrice, al celor autonome si al serviciilor de ride-sharing. Ca rezultat al noilor concepte de "sharing", parcul auto al Europei ar putea sa scada de la 280 de milioane…