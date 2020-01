Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2 milioane de persoane sufera de depresie in Romania, potrivit ultimelor cifre publicate de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Tot potrivit OMS, depresia a devenit principala cauza de imbolnavire si dizabilitate la nivel mondial. In anul 2017, la nivel global, peste 300 de milioane de persoane…

- Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 16 ianuarie 2020 PROIECTE DE LEGI PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului Aditional semnat la Bucuresti, la 27 mai 2019, la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Arabe…

- Romania se afla in prezent in situatia in care asteapta verdictul in privinta poluarii din Bucuresti, ceea ce inseamna o amenda cuprinsa intre 100.000 si 400.000 de euro pana va reusi sa ajunga sa aiba zile fara depasiri, a anuntat ministrul Mediului, Costel Alexe. "Din pacate, in ultimii…

- Tuberculoza ramane o problema importanta de sanatate publica in Romania, tara noastra fiind in continuare pe primele locuri in Europa, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Victor Costache. El a participat la lansarea unui proiect-pilot care prevede tratarea si in sistem ambulatoriu…

- Necesarul de investitii in infrastructura feroviara si rutiera din Romania este de aproximativ 40 miliarde de euro in urmatorii 10 ani, iar tara noastra va trebui sa se imprumute la partenerii externi pentru realizarea acestor obiective, a declarat, marti, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, citat…

- Ciuma, o boala letala in Evul Mediu, starneste ingrijorari din nou in lume dupa descoperirea a doua cazuri in China, relateaza adevarul.ro. Circa 25 de milioane de morti a facut ciuma in Evul Mediu in Europa. Dar aceasta boala nu a disparut complet. In ultimii 20 de ani, peste 50.000…

- Angajamentul Fiat Chrysler și Peugeot de a nu inchide fabricile in cazul fuziunii va fi probabil supus unor presiuni mari, deoarece grupul combinat ar avea o capacitate de producție de aproape 6 milioane de vehicule pe o piata auto incetinita, transmite Reuters.Companiile au prezentat saptamana…

- Conferinta europeana de tech si inovatie How to Web, care a avut loc in perioada 30 - 31 octombrie la Bucuresti, a lansat raportul „Eastern Disruptors Report” in care surprinde transformarea scenei tehnologice din Romania si Europa de Est.