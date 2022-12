Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul șef european, Laura Codruța Kovesi ii ancheteaza și ea pe cei doi parlamentari europeni acuzați de mita in scandalul care a zguduit Parlamentul European, Qatargate. Eva Kaili, la care s-au gasit saci cu teancuri de bani și Maria Spyraki sunt acuzate de EPPO pentru fraude legate de banii de…

- Astazi, in conformitate cu procedurile prevazute de dreptul Uniunii, procurorul-șef european a solicitat ridicarea imunitații doamnei Eva Kaili, deputata in Parlamentul European, și a doamnei Maria Spyraki, deputata in Parlamentul European. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Procurorul-șef european, Laura Codruta Kovesi, a solicitat joi ridicarea imunitații pentru Eva Kaili și Maria Spyraki, membre ale Parlamentului European, potrivit unui comunicat al Parchetului European.

- Parlamentul European (PE) a convenit miercuri sa suspende dezbaterea tuturor dosarelor legislative care au legatura cu statul Qatar si, de asemenea, vizitele in aceasta tara. In plus, legislativul european a solicitat oprirea accesului „reprezentantilor intereselor qatareze” in aceasta institutie europeana…

- Eva Kaili, vicepresedinta Parlamentului European, si alte trei persoane au fost arestate duminica si puse oficial sub acuzare in Belgia, in dosarul de corupție. Parchetul federal belgian nu a dat niciun nume, anuntand doar ca patru dintre cele sase persoane retinute in ultimele 48 de ore au fost plasate…

- Eva Kaili, vicepresedinta proaspat sanctionata a Parlamentului European, si alte trei persoane au fost arestate duminica si puse oficial sub acuzare in Belgia, in cadrul anchetei anticoruptie ce vizeaza aceasta institutie europeana, asupra careia Qatarul ar fi incercat sa-si exercite influenta, a…

- UPDATE Eurodeputata socialista greaca Eva Kaili, unul dintre vicepresedintii Parlamentului European, a fost arestata vineri seara la Bruxelles in cadrul ancheteI privind suspiciuni de coruptie in care este implicat Qatar-ul, a declarat o sursa apropiata dosarului, relateaza AFP. Alte patru arestari…