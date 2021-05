Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat acuzat ca i-a oferit in repetate randuri unui polițist mita pentru a nu fi testat cand circula drogat cu metadona prin Rașnov, județul Brașov, a fost reținut. Procurorii brașoveni spun ca este vorba de un membru al clanului Amet Metin, din București, conform Mediafax. Procurori ai…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov aduce la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Brașov au dispus, la data de 4 mai 2021, reținerea preventiva a unui inculpat, cunoscut ca membru al clanului lui Amet Metin din Bucuresti, pentru savarșirea infracțiunii…

- Procurorii de la Parchetul General si de la alte trei parchete fac zeci de perchezitii, joi dimineata, in Bucuresti si opt judete, la falsificatori de marti cunoscute de tigari. Sunt vizate atat domiciliile acestora, locurile de productie si depozitare, cat si oficiile postale pe care le foloseau…

- Barbatul care a agresat, luni, un jandarm in Piata Universitatii, in timpul protestelor impotriva restrictiilor impuse de Guvern in contextul pandemiei COVID-19, a fost retinut pentru 24 de ore de catre procurori. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1,…

- Un jandarm a fost ranit luni in timpul protestelor din Piața Universitații. Individul a fost luat pe sus de jandarmi dupa ce a refuzat sa se legitimeze. Procurorii au cerut, marți, instanței emiterea unui mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele acestuia, potrivit Agerpres.Protestul…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului I București au dispus continuarea efectuarii in continuare a urmaririi penale fața de o persoana pentru savarșirea infracțiunii de amenințare, in cazul amenințarilor proferate la adresa Maiei Morgenstern. Citește și: FIȘA…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași au identificat și reținut un barbat banuit de furt calificat. La data de 18 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Galbinași au fost sesizați prin plangere de catre o femeie in varsta de 46 de ani, din municipiul…