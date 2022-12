Romania a inceput un boicot economic de stat la adresa companiilor austriece dupa ce oficialii de la Viena au refuzat aderarea țarii noastre la spațiul Schengen. Marți, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a aratat ca este prima mare companie de stat care sancționeaza Austria, dupa veto-ul privind aderarea Romaniei la Spațiul Schengen. Compania iși muta toate conturile pe care le are la banca austriaca BCR, deținuta de grupul Erste, la CEC, o banca autohtona la care statul roman este acționar. CNAIR ruleaza in jur de 12 miliarde de lei pe an de la bugetul public,…