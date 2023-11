Stiri pe aceeasi tema

- Dani Alves (40 de ani) se afla in arest preventiv dupa ce a fost acuzat de viol de catre o tanara. Fapta s-ar fi consumat intr-un club de noapte de Barcelona, in anul 2022. El urmeaza sa fie judecat in acest dosar la o data care nu a fost inca stabilita. Potrivit rechizitoriului consultat de AFP, acuzarea…

- Acuzat de dare de mita in „cazul Negreira”, Joan Laporta (61 de ani), președintele clubului Barcelona, și-a susținut nevinovația și i-a aratat cu degetul pe rivalii de la Real Madrid, despre care spune ca „au murdarit numele și istoria Barcelonei”. Anchetat in „cazul Negreira” pentru dare de mita in…

- Clubul spaniol "Barcelona" risca sa dispara de pe harta fotbalului in cazul in care va fi gasit vinovat in cazul mituirii funcționarului arbitru Jose Maria Enriquez Negreira. Despre acest lucru relateaza RBC-Ucraina cu referire la The Telegraph. Cazul lui Negreira il poate "ingropa" pe marele spaniol.…