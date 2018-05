Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii ruși au cerut in instanța 14 ani de inchisoare pentru jurnalistul ucrainean Roman Sușcenko, care a fost arestat in Rusia in 2016 sub acuzația de spionaj, a anunțat pe Twitter avocatul Mark Feighin. La Curtea de la Moscova au inceput luni dezbaterile partilor in dosarul de ”spionaj” al lui…

- Regizorul ucrainean Oleg Sentov, care ispaseste in Rusia o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare pentru ''terorism'', a intrat in greva foamei pentru a solicita eliberarea ''detinutilor politici'' ucraineni din aceasta tara, a anuntat miercuri avocatul sau, citat de…

- Statele Unite si Regatul Unit au acuzat luni Rusia ca ar fi sprijinit un grup de hackeri intr-un atac cibernetic asupra infrastructurii unor agentii si guverne din intreaga lume, intr-o incercare de a realiza actiuni de spionaj si furt de proprietate intelectuala, transmite EFE.SUA si Regatul…

- SUA vor adopta luni noi "sanctiuni rusesti" in legatura cu utilizarea armelor chimice de catre regimul sirian, sustinut politic si militar de Moscova, a anuntat duminica ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, citata de AFP si Reuters. SUA au luat deja numeroase masuri punitive impotriva…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, marti, ca Rusia nu va ceda in fata presiunilor Occidentului si isi va mentine politicile in conformitate cu propriile interese nationale, relateaza site-ul agentiei Tass. ”Rusia nu cedeaza in fata presiunilor. Mereu actionam…

- Dupa ce Telegram a refuzat sa furnizeze serviciilor de securitate FSB cheile de criptare care ar permite citirea mesajelor utlizatorilor, autoritatea rusa de reglementare in domeniul telecomunicatiilor a sesizat justitia, cerand blocarea acesteui serviciu de mesagerie. Agentia Roskomnadzor…

- Porton Down este laboratorul militar unde oamenii de stiinta britanici au identificat agentul neurotoxic folosit impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, la Salisbury, atac pentru care Londra a acuzat Moscova.'Astazi, pot anunta ca vom intari aceasta…