- Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiesti efectueaza, miercuri, 18 perchezitii intr-un dosar privind o posibila fraudare a rezultatului alegerilor locale din septembrie 2020 din comuna Ciorani, descinderile vizand inclusiv sediul primariei si casa primarului, au declarat, pentru…

- Ancheta a plecat in acest caz de la o posibila fraudarea a rezultatelor la alegerile locale din 2020, perchezițiile fiind derulate, potrivit unor surse, sub coordonarea Parchetului de pe langa Curtea de Apel, fiind vizați primarul comunei, dar și unii angajați din cadrul Primariei Ciorani.La alegerile…

- Senatorul USR-PLUS Raoul Trifan critica reacțiile liberalilor dupa ce s-a aflat de sancțiunea de peste 21 milioane de euro primita de Colterm pentru lipsa certificatelor anti-poluare. Spune ca partenerii de coaliție ai USR sunt puși pe harța in Timiș. Trifan ii cere lui Alin Nica sa inceteze șicanarea…

- Raoul Trifan afirma ca nu ar fi vrut sa intervina in disputa pe marginea Colterm. A facut-o insa impins de “modul oportunist și total lipsit de interes” in care PNL Timiș s-a implicat in acest scandal. Fara sa intre foarte mult in subiectul Colterm, Trifan face mai mult o analiza privind relatia dintre…

- ”Alaturi de colegii mei de la PSD, consider a fi absolut necesara inființarea unei comisii parlamentare de ancheta privind posibilitatea falsificarii datelor referitoare la pandemie, prezentate public cetațenilor anul trecut, in perioada Guvernului Orban, precum și influența lor asupra intenției…