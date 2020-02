Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Tribunalul București a emis azi un comunicat care face referire la Mario Iorgulescu, fiul șefului LPF, Gino Iorgulescu, care pe 8 septembrie a provocat un accident mortal și care in prezent se afla intr-un spital din strainatate. Context: Mario Iorgulescu a comis un accident grav…

- Atac terorist in Germania. O persoana a fost ucisa si alte patru ranite grav Cel putin o persoana a fost ucisa, iar alte patru au fost ranite intr-un atac armat, in cursul noptii de vineri spre sambata, in orasul german Berlin, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de site-ul TagesSpiegel.de.…

- O prima persoana a fost reținuta, sambata, de polițiști, in dosarul de furturi de la case de pariuri, in urma perchezițiilor care au avut loc in cursul dimineții, atat in București, cat și in Timiș, anunța Poliția Capitalei, anunța MEDIAFAX.„In dosarul instrumentat de Serviciul Investigații…

- Adunarea generala a procurorilor de la Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava s-a intrunit vineri, 31 ianuarie, in vederea analizarii posibilitatii declansarii unui protest avand in vedere votul Plenului Camerei Deputatilor din data de 28 ianuarie 2020, referitor la proiectul de lege ...

- Un barbat a fost inculpat duminica, fiindu-i aduse cinci capete de acuzare pentru tentativa de omucidere dupa atacul cu arma alba de sambata seara, in a saptea noapte de Hanuka, produs in locuinta unui rabin din Monsey, in apropiere de New York, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Grafton Thomas,…

- Echipa de ancheta federala a anuntat duminica ca merge pe pista unui atac terorist in cazul sublocotenentului saudit care a ucis trei oameni si a ranit alti opt la baza aeronavala americana de la Pensacola, Florida, relateaza The Washington Post.

- Un detinut de origine romana s-a sinucis in inchisoarea din Monaco, spanzurandu-se cu unul din cearceafurile sale, a facut cunoscut vineri Parchetul general al principatului, potrivit caruia este vorba despre o premiera in aceasta tara, scrie La Libre Belgique, conform agerpres.ro. Corpul detinutului…

- UPDATE, ora 18:00 – Politia britanica a anuntat ca fortele sale au impuscat vineri un barbat intr-un incident pe Podul Londrei, incident pe care il trateaza ca pe unul terorist, ca masura de precautie, transmite Reuters. ‘In acest stadiu, circumstantele referitoare la incidentul de pe Podul Londrei…