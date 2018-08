Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii de la Parchetul Militar extind cercetarile in dosarul deschis in urma violentelor de la protestul de vineri seara, din Piata Victoriei, urmand a fi vizate nu doar infractiuni de purtare abuziva, abuz in serviciu ci si pentru infractiunea de neglijenta in serviciu.

- 19 persoane batute de jandarmi au facut plangere penala la Parchetul Militar, dupa violențele din Piața Victoriei. De asemenea, procurorii militari fac apel la participanții protestului de vineri seara, care au fost raniți sau care pot oferi in...

- De pe patul de spital, cu piciorul fracturat si operat, una dintre persoanele ranite serios, vineri, in Piata Victoriei in timpul interventiei jandarmilor la mitingul diasporei, a facut un apel pe Facebook cerand ajutorul internautilor pentru a-l putea cunoaste pe cel care i-a salvat viata.

- Procurorii militari au primit, pana duminica, la ora 16.00, 19 plangeri penale impotriva jandarmilor, depuse de catre protestatarii prezenți la mitingul de vineri, din Piața Victoriei, transmite Mediafax.Pana duminica dupa-amiaza, procurorii militari au inregistrat 19 plangeri depuse impotriva…

- Mai multi participanti la protestul diasporei de vineri au continuat sa mearga si duminica la Institutul National de Medicina Legala (INML) pentru a obtine certificate medico-legale. In acelasi timp, procurorii militari fac apel la participantii la miting care au fost raniti sau care pot oferi informatii…

- Procurorii militari fac apel la participantii protestului de vineri seara, care au fost raniti sau care pot oferi informatii relevante pentru ancheta sa se prezinte la Parchetul Militar din Capitala, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

- De pe patul de spital, cu piciorul fracturat si operat, Luiza Mihalcioiu, una dintre persoanele ranite serios, vineri, in Piata Victoriei in timpul interventiei jandarmilor la mitingul diasporei, face un apel pe Facebook cerand ajutorul internautilor pentru a-l putea cunoaste pe cel care i-a salvat…

- Un barbat care ar fi tulburat ordinea publica in Piata Victoriei a fost ridicat, vineri, in jurul orei 14.00, de jandarmi, anunta reprezentantii Jandarmeriei Capitalei. Ulterior, o alta persoana care avea asupra sa sprayuri cu vopsea a fost dusa la sectie.