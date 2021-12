Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 06.-10.12.2021, in activitatea de control, sunt redate mai jos. In domeniul relatiilor de munca: Total unitati controlate: 41 Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 485 Din care – femei : 274 – tineri : 2 Numar deficiente…

- ITM Alba: 16 avertismente, dupa controalele din perioada 15-19 noiembrie 2021. Ce deficiențe au gasit inspectorii Prin Programul cadru de actiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2021, aprobat de catre conducerea Inspectiei Muncii, s-a stabilit ca unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii inspectoratului…

- Directorul Centrului Național Anticorupție (CNA), Ruslan Flocea, spune ca nu va da curs invitației de a participa la ședința Parlamentului din moment ce decizia de a-l demite a fost deja luata, transmite PROVINCIAL. Ruslan Flocea afirma ca asta reiese din declarațiile PAS, care spuneau ca…

- Dosarul Revoluției, in care fostul presedinte Ion Iliescu si fostul viceprim-ministru Gelu Voican Voiculescu sunt acuzati de savarsirea unor infractiuni contra umanitatii, se intoarce pe masa procurorilor, iar ancheta o ia de la capat . Este decizia Inaltei Curți de Casatie si Justitie (ICCJ), iar hotararea…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova se arata ingrijorat in legatura cu majorarea a tarifelor la gazul natural și cere Guvernului și Parlamentului aprobarea de urgența a masurilor de susținere din partea statului a tuturor consumatorilor de gaz natural, atat a persoanelor fizice, cat și a celor…

- Activitatea zilnica a inspectorilor de munca a vizat, cu prioritate, sanctionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, catre Inspectia Muncii. In perioada 25.- 29.10.2021, inspectorii de munca ai I.T.M. Alba,impreuna cu cadre ale I.J.P. Alba au controlat…

- Trece sau nu Guvernul Ciuca de votul Parlamentului? Calculele matematice bazate pe anunțurile liderilor PSD și USR arata ca nu. La fel spun și Kelemen Hunor, lider UDMR, și premierul desemnat, liberalul Nicolae Ciuca. Ceva mai optimist e premierul interimar, Florin Cițu, care a fost ales recent șef…

- Florin Cițu ar putea fi vizat de un nou dosar la DNA. George Simion il acuza pe premier ca a incercat sa mituiasca parlamentarii AUR pentru a nu vota moțiunea de cenzura. Parlamentarii AUR au mers la Direcția Națioala Anticorupție pentru a depune plangere și susțin ca au inclusiv inregistrari audio…