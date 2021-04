Stiri pe aceeasi tema

- „Spovedania” lui Viorel Șeicaru, agentul acuzat de rapire și tortura - in care acesta a susținut ca ar fi primit ordine sa ii protejeze pe traficanții de droguri și sa elibereze un interlop care deținea o arma cu muniție letala - nu i-a impresionat prea tare pe procurori și pe mai-marii din Poliția…

- Polițiștii acuzați de rapirea și torturarea unor tineri - care, recent, au murit, „din cauze necunoscute” - primesc ajutor din partea unor persoane la care nu se așteptau: vedete TV, reprezentanți ai sindicatelor și, culmea, chiar din partea procurorilor și a colegilor din Poliția Capitalei.

- In dosarul in care opt polițiști de la Secția 16 de Poliție din Capitala sunt cercetați in stare de libertate sau arest la domiciliu pentru acte de tortura și lipsire de libertate in mod nelegal a doi barbați, anchetatorii au depus și actele medico-legale ale celor doua victime ale oamenilor legii.…

- Polițiștii de la Secția 16 de Poliție acuzați de tortura au ajuns in fața unui judecator, dupa ce procurorii au solicitat arestarea lor preventiva. Cei opt polițiști au ajuns in fața unui judecator de drepturi și libertați, ei sunt acuzați de procurori mai ales de tortura, in afara de infracțiunea de…

- In 2018, cel puțin doi dintre polițiștii Secției 16 cercetați acum pentru tortura au fost vizați intr-o alta ancheta, dupa ce au fost filmați in Secția 16 in timp ce lovesc și strang de gat un barbat incatușat.

- Polițiștii de la Secția 16 din Capitala au batut, in anul 2018, un tanar pe care il ridicasera de pe strada. Tanarul a fost bagat intr-o sala, incatușat, iar oamenii legii l-au lovit in repetate randuri. Citește și: Alexandru Rafila: In sectiile ATI se simte din nou aglomeratia / Se poate…

- Polițiștii și procurorii din Onești care au admirat amenințarile din 2018 ale lui Gheorghe Moroșan și nu au luat nicio masura, ajutandu-l pe individ sa ucida doi oameni nevinovați, sunt experți in clasarea dosarelor de amenințare.

- Politistii doljeni sunt in cautarea unei persoane care a reusit sa fure o caseta cu bani din sediul unei firme de paza din Craiova. Furtul a fost comis luni seara, dintr-un birou care avea usa neasigurata, spun oamenii legii. Politistii din cadrul IPJ Dolj spun ca furtul a fost comis luni seara, intre…