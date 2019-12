Parchetul Militar întră puternic în Ministerul de Interne Probleme tot mai mari pentru șefii Jandarmeriei Romane. De cand a fost instalat in fruntea Internelor, ministrul Marcel Vela le face zile fripte ”intangibililor” din zona militarizata a ministerului. Se pare ca sunt mari probleme in zona achizițiilor și in zona relațiilor inter-umane și dosare grele sunt acum pe masa procurorilor militari. Vezi și: Prim-ministrul Orban face anuntul asteptat: Legea bugetului de stat, prin angajarea raspunderii Guvernului daca PSD nu face pe placul PNL ”Dosarul cu ”numar de penal” 1771/P/2019 aflat in instrumentarea procurorilor militari pare a fi… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

