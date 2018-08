Parchetul Militar: 192 de plangeri contra jandarmilor care au intervenit la protestul de vineri

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-procurorul Parchetului Militar, Ionel Corbu, a anuntat miercuri ca au fost depuse 192 de plangeri penale la Parchet, dupa interventia in forta a Jandarmeriei, la protestul din data de 10 august din Piata Victoriei, transmite News.ro . “192 de plangeri au fost inregistrate. Ultimele dintre ele,…

- Prim procurorul Parchetului Militar, Ionel Corbu a declarat in urma cu cateva minute ca interventia brutala a jandarmilor in seara zilei de 10 august in Piata Victoria nu se justifica si ca puteau fi folosite si alte metode de abordare a situatiei din piata.Corbu a mai spus ca Jandarmeria a trimis o…

- Ionel Corbu, prim-procurorul Parchetului Militar al Capitalei, susține, referitor la procurorul Bogdan Pirlog, cel care pe 10 august a fost la protestul din Piața Victoriei și apoi a deschis dosarul in care se fac cercetari in prezent, ca magistratul a fost accidental acolo, locuind in zona. De asemenea,…

- Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetul General a preluat de la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar ancheta in dosarul privind modul de interventie al jandarmilor si incidentele petrecute la manifestatia de vineri seara din Piata Victoriei, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.…

- Ionel Corbu a spus ca documentele solicitate Jandarmeriei sunt esentiale in lamurirea unor aspecte privind participarea unor ofiteri sau subofiteri in dispozitivul din Piata Victoriei. "Exista modalitati specifice de identificare. Ei au un numar de identificare pe casca si am remarcat acest lucru,…

- Prim-procurorul Parchetului militar Ionel Corbu a declarat marti ca niciun procuror militar nu a fost in Piata Victoriei in timpul interventiei jandarmilor de vineri seara, cand au avut loc violente, contrazicand-o astfel pe ministrul de Interne Carmen Dan, care afirmase ca interventia s-a desfasurat…

- Procurorii militari fac un apel la persoanele care au fost ranite la protestul de vineri din Piata Victoriei, in urma interventiei jandarmilor, sa se prezinte, luni si marti, la sediul Parchetului Militar Bucuresti. "Procurorii militari ii invita pe toti care au participat la protestul…

- Platforma Romania 100 condamna modul in care au intervenit jandarmii la protestul din Piata Victoriei de vineri seara, cand au folosit gazele lacrimogene si tunurile de apa impotriva manifestantilor, si ii indeamna pe oamenii care au fost victime ale violentelor fortelor de ordine sa depuna plangeri…