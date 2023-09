Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte executiv al lui Dinamo, Dorin Șerdean (53 de ani), a fost pus sub acuzare pentru frauda intr-un dosar penal deschis de catre Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi. Parchetul European a facut mai multe percheziții la mai multe domenii din Franța și Romania, in cadrul unei…

- Droguri in valoare de 600.000 de euro au fost gasite de politisti si procurorii DIICOT in roata de rezerva, dar si sub scaunul soferului, intr-o masina in care se aflau trei barbati din Braila. „La data de 01.09.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și…

- Marcel Serbuc, barbatul suspectat ca a ucis-o pe fetița de 12 ani a concubinei sale și i-a ascuns cadavrul intr-o canapea, este adus in Romania din Olanda, marți dupa-amiaza. Pe numele lui Șerbuc exista un mandat de arestare preventiva, care a fost dat in lipsa de magistrații de la Tribunalul București.…

- UE cere inlocuirea sobelor pe lemne cu cele pe baza de peleți sau de biomasa. Asociația Forestierilor susține insa ca tranziția nu se poate face fara subvenționarea cu bani europeni, așa cum s-a intamplat in alte state ale blocului comunitar, precum Germania, Austria sau Franța. Aproximativ 3,5 milioane…

- Superstarurile Jason Derulo și Robbie Williams vor imparți aceeași scena in cadrul Festivalului Summer in the City, care va avea loc in luna august a acestui an. Festivalul Summer in the City, care va avea loc intre 18 și 19 august, iși reconfigureaza lineup-ul evenimentului, adaugand un nou nume important…

- Procurorii Ioan Amariei și Cosmin Iordache, de la DNA Structura Centrala au reușit sa treaca de selecția pentru noile posturi de procuror european, alaturi de una din colegele de la DNA Timișoara, Lavinia Rus. Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi a scos 17 posturi pentru aceasta selecție,…

- Utilizatori din Romania sunt vizati de o campanie de tip „Smishing”, tentativa de frauda care se propaga prin SMS cu mesajul „Ai un colet”, atrag atentia specialistii Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC). Potrivit sursei citate, pentru a atrage curiozitatea potentialelor victime sa…

- Polițiștii din Capitala au efectuat doua percheziții la domiciliul unui barbat din Timiș. Acesta este suspect ca s-a folosit de cazul unei fetițe, cu o boala extrem de grava, pentru a strange bani in numele acesteia. Cazul era real, insa fetița era din Rusia, nu din Romania, iar barbatul ar fi strans…