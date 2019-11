Stiri pe aceeasi tema

- In ședința de marți 17 septembrie, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat delegarea in functia de procuror in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism -Serviciul teritorial Pitesti, a Antoniei Diaconu, procuror la Parchetul…

- Politistii au desfasurat marti o actiune, in vederea identificarii si retinerii a unui tanar de 24 de ani, domiciliat in comuna Giulesti. Pe numele acestuia, autoritatile judiciare din Italia au emis la data de 29.08.2019 mandat european de arestare pentru comiterea de infractiuni contra proprietatii,…

- Doi frați au incercat sa faca rost de bani prin metoda „Accidentul”, dar, in loc sa sune la victima pe care și-o alesesera, au apelat numarul poliției din Oțelu Roșu. Dispecerul de la poliție și-a dat seama imediat despre ce era vorba și a intrat in jocul infractorilor, a notat mediafax. Cei doi au…

- Este concluzia la care a ajuns Inspectia Judiciara dupa ce a demarat un control tematic la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal. Inspectorii au depistat ca in perioada 2018 - 2029 au fost nesolutionate mii de dosare penale.

- "Avem nevoie de o justitie responsabila", a declarat Zuzana Caputova pentru cotidianul austriac Kurier, in marja vizitei sale oficiale la Viena. Potrivit presedintei slovace, "investigatiile scot in principal la lumina contactele dintre presupusii comanditari si tribunale, Parchetul, politia, dar…

- Veste soc pentru cei care isi inchirieza casele in regim hotelier! ANAF le transmite ca trebuie sa detina si sa utilizeze casa de marcat pentru incasarea platilor cash, informeaza Antena3.Lovitura de teatru - Parchetul a redeschis dosarul fostului episcop de Huși Cei care inchiriaza…

- Dosarul in care este judecat Rareș Pop, fostul șef al ISCTR Cluj a fost stramutat in toamna anului trecut la Curtea de Apel Alba Iulia. Avocatul Radu Chirița, aparatorul lui Rareș Pop, a reușit sa demonstreze in fața ICCJ ca acesta din urma nu ar putea beneficia de un proces corect, echitabil, daca…

- Cercetarea disciplinara a politistilor implicati in cazul minorei de 14 ani, gasita plina de sange pe o strada din municipiul resedinta si care a fost ajutata de cei doi agenti doar la interventia trecatorilor, a fost suspendata dupa ce un ONG a facut un denunt pentru abuz in serviciu la Parchetul…