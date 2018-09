Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 anunța ca in dosarul privind protestul din 10 august pe care il investigheaza, care reunește 78 de acte de sesizare, sunt 169 de jandarmi parți vatamate, care ar fi fost agresați in timpul mitingului.La Parchetul General, Secția…

- Procurorul general a anuntat, vineri dimineata, ca ancheta privind violentele de la mitingul din 10 august din Piata Victoriei dureaza pentru ca multe dintre documentele care constituie probe la dosar sunt clasificate, precizand ca actele care prezinta probe trebuie declasificate.

- Procurorii Parchetului Judecatoriei Sectorului 1 fac cercetari privind agresarea a 62 de jandarmi in timpul protestelor din 10/11 august din Piata Victoriei. In cazul unei persoane s-a dispus controlul judiciar, fiind acuzata de ultraj. Oamenii legii fac cercetari si in alte dosare privind distrugerile…

- 33 de persoane ranite in urma protestului de vineri au depus plangeri la parchetul militar impotriva forțelor de ordine, potrivit Digi 24.Procurorii militari s-au autosesizat dupa apariția in spațiul public a imaginilor in care mai mulți participanți la miting au fost agresați. Magistrații…

- Peste 450 de persoane, dintre care 24 de jandarmi, au primit ingrijiri medicale la mitingul de vineri din Piata Victoriei, potrivit unei informari a ISU Bucuresti-Ilfov. De asemenea, 65 de oameni au fost transportati la spital, noua dintre ei fiind jandarmi.Violentele au continuat tarziu in…

- In timpul revoltei violente care a izbucnit la protestul antiguvernamental de vineri seara din Romania, o echipa ORF aflata la Bucuresti a fost atacata de politie, potrivit informatiei publicate pe site-ul televiziunii austriece de stat.

- Una dintre persoanele implicate in ultragierea unui jandarm la protestul de miercuri seara din Piata Victoriei a fost identificata, potrivit Biroului de presa al Jandarmeriei Capitalei citat de Agerpres.ro Cu privire la evenimentele din data de 4 iulie, din Piata Victoriei, in urma carora doi jandarmi…

- Doi jandarmi au fost raniti miercuri dupa ce un grup de protestatari a fortat dispozitivul fortelor de ordine si a aruncat cu diverse obiecte catre ei, potrivit Jandarmeriei Capitalei citate de Agerpres.ro Ca urmare a incidentelor inregistrate in Piata Victoriei, cand un grup de protestatari a fortat…