Parchetul General sustine ca a cerut opinia principalelor trei facultati de drept in legatura cu dosarul Revolutiei iar concluzia acestora este ca procedura de sesizare a presedintelui pentru a cere urmarirea penala a lui Ion Iliescu este aplicabila in acest dosar, deoarece Consiliul Frontului Salvarii Nationale (CFSN) a actionat, in perioada 22-27 decembrie 1989, "ca un veritabil guvern".



