Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General a cerut vineri, 4 august, ca intentia Guvernului de a desfiinta posturile vacante din sectorul bugetar sa nu se aplice institutiilor din sistemul judiciar, susținand ca aceasta masura va avea „consecinte devastatoare”, inclusiv inchiderea structurilor judetene ale DIICOT.„Daca ordonanta…

- Alexandru Mihailiuc, fost procuror sef al DIICOT – Biroul Teritorial Ialomita, a fost trimis in judecata de Parchetul General pentru abuz in serviciu, fals in declaratii, fals intelectual si uz de fals. Acesta este acuzat ca a retinut si folosit mai multe sume de bani care fusesera ridicate in urma…

- Alexandru Mihailiuc, fost procuror sef al DIICOT - Biroul Teritorial Ialomita, pensionat in 2022, a fost trimis in judecata de Parchetul General, fiind acuzat ca a retinut si folosit mai multe sume de bani care fusesera ridicate in urma unor perchezitii, informeaza Agerpres.Alexandru Mihailiuc, fost…

- Premierul Marcel Ciolacu va avea, duminica, o intalnire de lucru cu mai multi ministri si sefi de institutii.In cadrul intalnirii vor avea loc discutii in urma anchetei privind cazul batranilor torturati in azile.Potrivit unui comunicat al Guvernului, la discutii vor participa ministrul Muncii si Solidaritatii…

- „Sunt multe instituții care, in mod clar, nu și-au facut treaba pana acum. Și nu de ieri, de alaltaieri“, afirma ministrul Justiției in scandalul momentului. Alina Gorghiu susține ca in dosarul care a șocat Romania, „vom vedea și soluția“. Intr-o postare care se vrea patetica, Gorghiu scrie: „Sunt…

- Alina Gorghiu spune ca a fost asigurata de procurorul șef DIICOT ca, in scurt timp, vom vedea soluția in cazul batranilor maltratați la centrele din Ilfov. „Sunt femeie, mama, ministru al Justiției! Nu e calitate in care sa nu ma revolt ca toți acei batrani din centrele care azi fac obiectul unei anchete…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind unele masuri pentru ocuparea posturilor aferente functiilor publice vacante si temporar vacante care au atributii in implementarea Planului national de redresare si rezilienta al Romaniei (PNRR). Actul normativ promulgat de catre seful statului…

- Premierul Marcel Ciolacu are vineri dupa-amiaza, 16 iunie, intalniri de lucru cu mai multi ministri, primii convocati la discutii fiind cei implicati in gestionarea PNRR, potrivit News.ro.De la ora 13.00, Ciolacu se va intalni la Palatul Victoria cu vicepremierul Marian Neacsu, ministrul Investitiilor…