Stiri pe aceeasi tema

- In plina criza coronavirus, cand numeroși cetațeni refuza sa se supuna regulilor carantinei și mint cu privire la situația lor de sanatate, Parchetul General a anuntat ca s-a sesizat din oficiu cu privire la modul in care a ajuns in presa draftul hotararii Comitetului Național pentru Situații Speciale…

- In plina criza coronavirus, cand numeroși cetațeni refuza sa se supuna regulilor carantinei și mint cu privire la situația lor de sanatate, Parchetul General a anuntat ca s-a sesizat din oficiu cu privire la modul in care a ajuns in presa draftul hotararii Comitetului Național pentru Situații Speciale…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, intr-o conferința de presa, la miezul nopții de duminica spre luni, ca s-a decis suspendarea tuturor zborurilor catre Italia și din Italia, pe toate aeroporturile, din 9 martie pana in 23 martie. Decizia a fost luata in cadrul Comitetului National pentru…

- Situația din Italia pare ca se agraveaza cu fiecare ora care trece. Autoritațile raporteaza noi cazuri de infecții cu coronavirus, iar numarul deceselor ajunsese aseara la șapte. Libertatea va ține la curent cu evoluția situației din Peninsula, dar și cu informații de la romanii blocați in aceasta perioada…

- "Se lucreaza contra cronometru pentru a umple aceste stocuri de materiale de preventie - masti, manusi s.a.. La spitale avem stocuri de circa o luna, o luna si jumatate", a spus Costache.Ministrul Sanatatii a participat, alaturi de cel al Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Transporturilor, Lucian…

- In primul rand, indiferent cum s-ar numi el, presedintele Romaniei are, din punct de vedere legal si constitutional, calitatea de decident in numirea sefilor marilor parchete: Parchetul General, DNA si DIICOT, scrie jurnalista Sorina Matei pe blogul personal. Parghia aceasta, a suprematiei legii, nu…

- Institutul National de Boli Infectioase “Matei Bals” este dotat cu toate kit-urile necesare diagnosticarii rapide a infectiei cu coronavirus, informeaza AGERPRES . “In prezent, Institutul National de Boli Infectioase “Matei Bals” este dotat cu toate kit-urile necesare diagnosticarii rapide a infectiilor…

- Guvernul va adopta in ședința de la ora 16.00 o ordonanța de urgența sau ordonanța simpla pentru intrarea in vigoare „imediat” a modificarilor operate la OUG 114 dupa ce proiectul de lege pe care si-a asumat raspunderea a fost contestat la CCR de catre PSD, iar aplicarea prevederilor documentului au…