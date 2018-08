Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele:

Avand in vedere dezbaterile din spațiul public privind tipul gazelor lacrimogene folosite de catre Jandarmeria Romana in timpul evenimentelor violente ce au avut loc in ziua de 10 august 2018 și, respectiv, in noaptea de 10/11 august 2018, cu ocazia manifestației din București, Piața Victoriei, precum și starea de ingrijorare produsa in randul persoanelor participante la miting și care au fost expuse substanțelor…