Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii de la Sectia de urmarire penala si criminalistica a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a preluat ancheta in cazul padurarului din Maramures impuscat in timp ce incerca sa impiedice taierea ilegala de arbori. Decizia a fost luata de procurorul general, Bogdan Licu,…

- Decizia a fost luata de procurorul general, Bogdan Licu, dupa o petitie initiata de comunitatea Declic si semnata de peste 30.000 de persoane si avand in vedere necesitarea administrarii "cu celeritate" a probelor. "Avand in vedere petitia initiata de comunitatea Declic, semnata de peste 30.000 de persoane,…

- Membrii comunitații Declic au manifestat in fața Parchetului General, nemulțumiți ca procurorii nu au identificat niciun suspect pana acum in cazul morții padurarului Liviu Pop din Maramureș.

- Reprezentantii Comunitatii Declic i-au inmanat, joi, 21 noiembrie, procurorului general, o petitie semnata de 30.000 de cetateni. Semnatarii solicita o ancheta impartiala in cazul padurarului Liviu Pop, ucis in Maramures, precum si preluarea anchetei de catre Parchetul General.

- Reprezentantii Comunitatii Declic i-au inmanat, joi, procurorului general, o petitie semnata de 30.000 de cetateni. Oamenii cer o ancheta impartiala in cazul padurarului Liviu Pop, ucis in Maramures si mutarea anchetei, deoarece dupa mai bine de o luna, nu exista suspect in acest caz, scrie gandul.info…

- Reprezentantii Comunitatii Declic i-au inmanat procurorului general al Romaniei, joi, o petitie semnata de peste 30.000 de cetateni, prin care se solicita o ancheta impartiala in cazul mortii...

- Dosarul de la PICCJ privind modul in care specialiștii INML au efectuat expertiza privind ADN-ul Alexandrei va fi trimis la DIICOT, pentru a fi conexat cu cel al crimelor din Caracal, a anunțat procurorul general Bogdan Licu.„Am fost informați in aceasta dimineața ca dosarul va fi declinat…

- Procurorul general, Bogdan Licu, a declarat marți ca Parchetul General a preluat dosarul morții Adrianei deoarece exista suspiciuni potrivit carora activitatea olandezului s-ar fi desfașurat pe raza mai multor județe, subliniind ca barbatul a fost de cel puțin patru ori in Romania.„Incepand…