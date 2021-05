Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General a anuntat joi ca, din verificarile efectuate, nu s-a putut stabili o diferenta de voturi exprimate pentru cei doi candidati la alegerile locale din Sectorul 1, Clotilde Armand si Dan Tudorache, deoarece finalizarea cercetarilor in acest caz a fost amanata pana la inceputul lunii…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Alba Iulia au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 09 mai 2021, a unui inculpat, persoana fizica, in sarcina careia s-a reținut comiterea infracțiunii de dare de mita.…

- DOCUMENT| Noi MASURI anti-COVID, luate in Sebeș, Baia de Arieș și cinci comune. Hotararea CJSU Noi masuri anti-COVID urmeaza sa fie luate pe raza municipiului Sebeș, orașului Baia de Arieș, comunelor Cetatea de Balta, Craciunelu de Jos, Poșaga, Sancel și Unirea, in contextul epidemiologic al fiecarei…

- Prefectura Capitalei i-a trimis primarului Sectorului 5 un document prin care ii cere sa revoce urgent aceasta dispozitie, amintind ca Guvernul a emis pe 10 martie hotararea privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand din 14 martie care prevede ca programul operatorilor economici…

- „De la Ministerul de Finante am avut o ordonanta de urgenta care a clarificat cateva lucruri. Au fost adoptate, in ultimul an, mai multe acte normative si aplicarea acestora nu se putea face pentru ca interpretarea era dificila si a trebuit sa corectam aceste lucruri. A fost, bineinteles, si acea problema…

- Secția pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis luni, 22 februarie, suspendarea temporara din funcție a judecatoarei Cristina Coarna de la Judecatoria Braila pana la un rezultat final al cercetarii disciplinare declanșate de Inspectia Judiciara impotriva acesteia, informeaza…

- Guvernul a aprobat joi proiectul legii privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, anunta hotnews.ro . „Este o promisiune a coalitiei de guvernare si o recomandare pentru respectarea MCV”, a precizat premierul Florin Cițu.Ministrul Justiției, Stelian Ion, a acuzat o…

- Consiliul Superior al Magistraturii a decis, miercuri, reducerea indemnizației unei judecatoare de la Tribunalul Neamț pentruaprecierile legate de obligativitatea maștii in sala de judecata. De asemenea, aceasta a mai spus ca masca „are aspect de botnița și prezinta și risc asupra sanatații”, scrie…