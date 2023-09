Stiri pe aceeasi tema

- ”Exista riscuri – si le-am vazut materializate in Ungaria, in Polonia, unde astazi nu mai poti sa dai energie in retea, folosesti doar pentru consum propriu si iti reduci factura, dar nu mai poti sa primesti bani in plus sau sa furnizezi energie electrica in retea. Incurajez acest fenomen (al prosumatorului…

- Suspiciunile cu privire la scurgeri de informații care nu sunt de interes public și care ar putea sa favorizeze anumite firme in programul Casa Verde au fost confirmate de verificarile Corpului de control al ministrului Mediului și am dispus sesizarea Parchetului General, a declarat vineri pentru HotNews.ro…

- Suspiciunile cu privire la scurgeri de informații care nu sunt de interes public și care ar putea sa favorizeze anumite firme au fost confirmate de verificarile Corpului de control al ministrului Mediului și am dispus sesizarea parchetului General, a declarat vineri pentru HotNews.ro Mircea Fechet,…

- Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a preluat dosarul privind exploziile care a avut loc sambata in localitatea Crevedia, judetul Dambovita.

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki a avut joi, 3 august, o intilnire urgenta cu președintele lituanian Gitanas Nauseda pentru a discuta despre posibilele provocari din partea Belarusului. Nauseda a scris pe Twitter despre intilnirea cu Morawiecki, relateaza "Adevarul European". Președintele lituanian…

- Incepe programul Rabla local, in care autoritațile locale ofera cate 3.000 de lei celor care caseaza o mașina veche. Proprietarii unor astfel de autoturisme pot depune cererile pentru primirea banilor pe care ii pot cheltui cum vor.

- Liderul USR, Catalin Drula, i-a solicitat premierului Marcel Ciolacu, intr-o postare pe Facebook, sa publice raportul Corpului sau de Control cu privire la azilele de batrani. „Este inadmisibil ca, dupa controale la nivel national ordonate de Ciolacu, tot societatea civila sa scoata la lumina orori…

- Mircea Fechet, ministerul Mediului, a spus ca afirmat, la Consiliul de Mediu de la Luxemburg, ca Romania sustine obtinerea unui acord pe tema Regulamentului privind restaurarea naturii. Reuniunea ministrilor Mediului din statele membre ale Uniunii Europene a fost organizat sub egida Presedintiei suedeze…