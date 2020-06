Stiri pe aceeasi tema

- Cate norme legale și morale a incalcat Ludovic Orban atunci cand și-a serbat ziua cu miniștrii intr-un birou de la Palatul Victoria? Ce reacție a avut premierul dupa publicarea fotografiei? A spus ca daca va fi nevoie, va plati amenda, cu alte cuvinte, face cinste, ca a fost ziua lui. Cu o saptamana…

- Comunitatea Declic ii solicita ministrului Justiției, printr-un protest online, sa reia dezbaterea asupra proiectului de lege pentru desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, blocat de 4 luni la Ministerul Justiției. Peste 300 de membri i-au scris, simultan, ministrului Catalin…

- CSM a avizat, joi, negativ proiectul USR de desfiintare a Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ). Procurorii si judecatorii din CSM au avut pareri impartite in privinta utilitatii SIIJ. Votul a fost de 10 „impotriva”, 9 „pentru” si unul nul.

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat, joi, negativ proiectul USR de desfiintare a Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ). Procurorii si judecatorii din CSM au avut pareri impartite in privinta utilitatii SIIJ. Votul a fost de 10 „impotriva”, 8 „pentru” si unul nul.…

- Vanzarea țigarilor mentolate și a celor cu capsula de mentol este interzisa incepand de miercuri, 20 mai, ca urmare a unei Directive UE. Directiva UE care privește produsele din tutun, transpusa in Romania prin Legea 201/2016, intra in vigoare miercuri, 20 mai 2020. Masura vizeaza comercializarea țigarilor…

- Stelian Ion, deputat USR de Constanța Uniunea Salvati Romania cere Guvernului sa desfiinteze „de urgenta” Sectia de Investigare a Infractiunilor in Justitie (SIIJ), in conditiile in care plenul Consiliului Superior al Magistraturii urmeaza sa ia in discutie declansarea concursului pentru sefia SIIJ,…

- Angajații Ministerului Justiței, instituția care da avizele de legalitate pe toate ordonanțele adoptate de Guvern, lucreaza de acasa, dupa ce un al treilea salariat a fost depistat pozitiv la testul COVID-19. Ședința de guvern e chiar luni, cand ministrul administrației și internelor a anunțat o nou…

- Dovezile inlocuitoare ale permiselor de conducere vor fi prelungite din oficiu. Persoanele care au dovezi care expira in perioada starii de urgenta nu vor mai trebui sa depuna cereri de prelungire a perioadei de valabilitate, a decis Parchetul General. Astfel, persoanele care au dovezi care expira in…