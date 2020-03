Stiri pe aceeasi tema

- Dovezile inlocuitoare ale permiselor de conducere vor fi prelungite automat, din oficiu. Persoanele care au dovezi care expira in perioada starii de urgenta nu vor mai trebui sa depuna cereri de prelungire a perioadei de valabilitate, a decis Parchetul General. Parchetul General a decis ca toate dovezile…

- Autoritatea Electorala Permanenta vrea amanarea alegerilor locale, cu cel puțin 6 luni de la momentul in care va inceta starea de urgența. AEP a trimis, intr-o scrisoare adresata președintelui, premierului și președinților celor doua camere ale Parlamentului o propunere pentru modificarea Codului administrativ…

- Obligatiile fiscale scadente si neachitate pana la 30 de zile dupa incetarea starii de urgenta nu vor fi considerate obligatii fiscale restante, iar pentru acestea nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, precizeaza Ministerul Finantelor Publice, conform agrepres.ro.…

- Pietele agroalimentare din Romania vor ramane deschise si dupa restrictionarea deplasarilor, conform Asociației Administratorilor de Piețe din Romania, citata de economica.net. Hotararea a fost luata pentru ca producatorii agricoli romani sa aiba unde sa-și vanda fructele și legumele, iar populația…

- Directorul Institutului Național pentru Boli Infecțioase, medicul Adrian Streinu-Cercel, a intrat in silenzio stampa timp de o luna, dupa ce Parchetul General a deschis un dosar penal fața de o așa-zisa divulgare de informații, in care sunt vizați membrii Comitetului pentru Situații Speciale de Urgența.…

- Economia Romaniei va avea nevoie, daca ultimele estimari privind cresterea economica in Uniunea Europeana se adeveresc, de un pachet substantial de resurse financiare, de cel putin 1% din PIB, spune Florin Citu, ministrul de finanțe, fost premier desemnat, autoretras. „Daca estimarile facute in aceste…

- In plina criza coronavirus, cand numeroși cetațeni refuza sa se supuna regulilor carantinei și mint cu privire la situația lor de sanatate, Parchetul General a anuntat ca s-a sesizat din oficiu cu privire la modul in care a ajuns in presa draftul hotararii Comitetului Național pentru Situații Speciale…

