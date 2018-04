Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruta Kovesi, Florian Coldea si Victor Ponta au fost audiati in dosarul deschis ca urmare a dezvaluirilor lui Sebastian Ghita si a prezentarii unei inregistrari cu Traian Basescu in sustinea ca stie cum a fost condamnat Dan Voiculescu si cum era aranjata mutarea Camelia Bogdan in locul lui S.…

- Dosarul penal deschis la Parchetul General privind inregistrarea audio in care Traian Basescu spunea cum s-a decis condamanarea lui Dan Voiculescu și a celorlalți inculpați din dosarul “Telepatia” a fost clasat cu incalcarea dreptului la aparare. Concluzia aparține chiar Parchetului General, care a…

- Dosarul privind inregistrarile in care fostul presedinte Traian Basescu ar fi discutat despre informatii in legatura cu cauza ICA, initial clasat la Parchetul General, a fost redeschis, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

- Jurnalistul Victor Ciutacu reactioneaza la stirea redeschiderii dosarului care viza inregistrarea cu Traian Basescu, in care fostul presedinte vorbea despre felul in care a fost condamnat Dan Voiculescu. Inregistrarea a fost prezentata de Sebastian Ghita, la Romania TV, din postura de "fugar", motiv…

- Procurorii Parchetului General au redeschis dosarul in care Traian Basescu a fost cercetat pentru discuția despre judecatoarea Camelia Bogdan, aparuta in spațiul public, in care vorbea despre schimbarea și influențarea completului de judecata in dosarul ICA. Dosarul clasat in baza plangerii fostului…

- Procurorii de la Parchetul General au clasat plangerea depusa de un medic din Germania, care a reclamat ca presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, ar fi facut fals in declaratii, au confirmat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Initial, plangerea a fost depusa la DNA, care si-a declinat insa…

- Șefa DNA, Laura Codruta Kovesi, minte spunand, intr-un interviu acordat Agerpres, ca celebra inregistrare cu „decaparea instituționala” este trucata, in condițiile in care Parchetul General a inchis ancheta clasand dosarul. Kovesi a vorbit, in cadrul interviului despre actiunea disciplinara exercitata…