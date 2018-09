Parchetul General: Dosar penal pentru Tudorel Toader dupa ce acesta a devenit notar public

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului General au inceput urmarirea penala in rem in urma unui denunt privind modul in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut sa fie admis in Uniunea Notarilor. Denuntul vizeaza infractiunile abuz in serviciu si folosirea functiei pentru favorizarea unei persoane.

- Parchetul General a deschis un dosar penal in rem (cu privire la fapta) pentru abuz in serviciu, in legatura cu modul in care Tudorel Toader, ministrul Justiției, a cerut sa intre in corpul notarilor publici, informeaza Digi 24.Ancheta a pornit dupa ce la parchet o persoana fizica a depus…

- Primarul general, Gabriela Firea, a ajuns, marti, la Parchetul General unde a fost citata pentru a fi audiata ca martor in dosarul deschis de procurori dupa violentele de la protestul din 10 august.

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat sambata pentru MEDIAFAX ca adevaratul motiv pentru care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, vrea inlocuirea procurorului general, Augustin Lazar, este acela de a ascunde realitatea mitingului din 10 august, dupa ce dosarul a ajuns la Parchetul General.

- Dosarul penal a fost deschis dupa ce Darius Valcov a incalcat articolul 305 din Codul Penal, privind vizeaza neglijenta in pastrarea informatiilor. Parchetul General s-a autosesizat si procurorii au deschis un dosar penal dupa ce consilierul premierului Dancila a publicat protocolul secret dintre Ministerul…

- Prefectul Capitalei este audiat de procurorii militarii din cadrul Parchetului General in dosarul deschis ca urmare a evenimentelor violente din Piata Victoriei din data de 10 august 2018. Speranta Cliseru este cea care a semnat ordinul de evacuare a Pietei Victoria, la protestul din 10 august. Citeste…

- Procurorii militari de la Parchetul General au clasat dosarul deschis dupa accidentul aviatic din munții Apuseni. Accidentul petrecut in urma cu patru ani s-a soldat cu moartea studentei Aura Ion și pilotul Adrian Iovan

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi referindu-se la sesizarea din oficiu a Inspectiei Judiciare in cazul afirmatiilor facute de procurorul DNA Alexandra Lancranjan, ca aceasta reprezinta doar problema Inspectiei Judiciare. Lancranjan este procurorul care instrumenteaza dosarul Tel Drum…