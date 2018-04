Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul privind inregistrarile in care fostul presedinte Traian Basescu ar fi discutat despre informatii in legatura cu cauza ICA, initial clasat la Parchetul General, a fost redeschis, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

- Avocatul Toni Neacșu, fost judecator, a contestat dosarul deschis la Parchetul General dupa inregistrarea in care Traian Basescu dezvaluia ca statul este unul mafiot, iar marile dosare din justitie aveau un traseu...

- Procurorii de la Parchetul General au decis redeschiderea dosarului aparut dupa ce fostul deputat Sebastian Ghița a facut publice inregistrari cu Traian Basescu in care fostul presedinte vorbea despre cum a fost aranjata condamnarea lui Dan Voiculescu și care a fost ulterior clasat. Procurorul ierarhic…

- Jurnalistul Victor Ciutacu reactioneaza la stirea redeschiderii dosarului care viza inregistrarea cu Traian Basescu, in care fostul presedinte vorbea despre felul in care a fost condamnat Dan Voiculescu. Inregistrarea a fost prezentata de Sebastian Ghita, la Romania TV, din postura de "fugar", motiv…

- Procurorii Parchetului General au redeschis dosarul in care Traian Basescu a fost cercetat pentru discuția despre judecatoarea Camelia Bogdan, aparuta in spațiul public, in care vorbea despre schimbarea și influențarea completului de judecata in dosarul ICA. Dosarul clasat in baza plangerii fostului…

- Fostul presedinte Traian Basescu precizeaza ca protocolul dintre SRI si Parchetul General demonstreaza ca, in mandatul lui, sunt invocate doar cinci hotarari ale CSAT, dintre care patru se refera la antiterorism si contraterorism, activitati aflate in sarcina DIICOT si a Parchetului General, si doar…

