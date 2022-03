Stiri pe aceeasi tema

- ”Dupa cum mi s-a spus, pozitiile din negocieri suna acum mai realist. Cu toate acestea, este nevoie de timp pentru ca deciziile sa fie in interesul Ucrainei”, a afirmat, in noaptea de marti spre miercuri, Zelenski, intr-un nou mesaj video postat pe Facebook, citat de Euromaidan Press. Presedintele ucrainean…

- Numarul civililor care si-au pierdut viata de la inceputul invaziei Ucrainei, pe 24 februarie, a crescut la 579, potrivit unui bilant al Consiliului drepturilor omului al ONU, relateaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Liudmila Denisova, responsabila cu drepturile omului pe langa parlamentul de la Kiev, a afirmat joi pe Telegram ca de la inceputul invaziei ruse in Ucraina si pana in 10 martie la ora 9.00 GMT in tara au fost ucisi 71 de copii, iar peste 100 au fost raniti, transmite AFP.Bombardamentul de miercuri asupra…

- Parchetul General german a lansat o ancheta cu privire la eventuale crime de razboi comise de catre forte ruse dupa invazia Ucrainei, decisa de catre Vladimir Putin la 24 februarie, anunta marti o sursa judiciara, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Numarul soldaților ruși uciși de forțele ucrainene a ajuns la aproape 9.000 doar intr-o saptamana de la inceputul invaziei, transmite președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. "Armata noastra face totul pentru a distruge inamicul o data pentru totdeauna. Aproape 9.000 de ruși au fost uciși intr-o…

- Ambasada Ucrainei la Bucuresti anunta ca, de duminica pana marti, 352 de persoane, inclusiv 14 copii, au fost ucise in conflictul cu Rusia-Ucraina. Potrivit unui comunicat de presa al misiunii diplomatice, peste 1.680 de persoane au fost ranite, intre acestea numarandu-se 116 copii. Doar in Kiev…

- Ministerul ucrainean al Sanatatii a anuntat ca 352 de civili, dintre care 14 copii, au fost ucisi de la inceputul invadarii Ucrainei de catre Rusia, relateaza Agerpres, conform Reuters, citate de g4media.ro. Duminica, ministerul de la Kiev a mai informat ca au fost ranite 1.684 de persoane, dintre care…

- Opozanta rusa Marina Litvinovici a cerut public rușilor sa iasa in strada pentru a protesta impotriva razboiului, dupa ce forțele militare ale Rusiei au atacat joi dimineața Ucraina cu rachete și tancuri. La scurt timp, activista a declarat pentru Reuters ca fost reținuta joi de poliție.„Am fost reținut…