Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Boliviei l-a acuzat luni pe fostul presedinte Evo Morales, refugiat in Argentina, de presupuse delicte de terorism si de finantarea lor, si a cerut din nou arestarea lui, informeaza marti AFP potrivit Agerpres. Plangerea impotriva lui Evo Morales (presedinte in perioada 2006-2019)…

- O expresie celebra in limba engleza, rostita in urma cu opt ani de fostul presedinte al Bancii Centrale Europene, italianul Mario Draghi, cu privire la masurile adoptate pentru salvarea monedei euro, a fost inclusa miercuri in dictionarul Treccani, un dictionar de referinta pentru limba italiana,…

- Plangerea penala depusa de trei asociații, prin care președintele Klaus Iohannis era acuzat ca a incitat la ura impotriva comunitații maghiare in discursul sau din 29 aprilie 2020, cand a acuzat PSD ca „se lupta in birourile secrete din Parlament ca sa dea Ardealul ungurilor” a fost clasata de procurorii…

- Procurorul general, Gabriela Scutea, a cerut un control privind instrumentarea dosarului de la Parchetul de pe langa Judecatoria Vanju Mare deschis dupa ce tanara de 17 ani din Mehedinti care a fost incendiata de un barbat l-a acuzat pe acesta de viol.

- Biroul de Stat pentru Investigații din Ucraina va solicita Curtii Raionale Pecerk din Kiev sa dispuna arestarea preventiva a fostului președinte Petro Porosenko, actualmente lider al partidului Solidaritatea Europeana – a anuntat, miercuri, Vadim Priimaciok, sef de departament in

- Serviciul de informatii argentinian AFI a predat luni justitiei 500 de pagini de documente ce contin dovezi ca guvernul fostului presedinte Mauricio Macri a spionat aproximativ 400 de jurnalisti si alte 100 de persoane, a relatat agentia de presa argentiniana Telam, citata de dpa. Plangerea a fost formulata…

- Politistii au retinut ieri un tanar, Manolescu Dragos Andrei, care ar fi impartit cu mare generozitate valuta falsa, in ultimul timp. Politistii ieseni au intrat pe fir in luna martie, atunci cand Manolescu l-ar fi inselat pe un Sarbu Razvan Ionut din Gorban cu valuta falsa, la un joc de poker. Acesta…