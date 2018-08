Parchetul General a inregistrat 651 plangeri impotriva jandarmilor dupa protestul din 10 august

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii militari au inregistrat, pana in prezent, 206 plangeri depuse de catre protestatari impotriva jandarmilor, acestia fiind acuzati ca ar fi intervenit intr-un mod abuziv la mitingul din 10 august. Totodata, procurorii au efectuat 81 de audieri, conform Mediafax. „In urma activitatilor desfasurate…

- Parchetul General informeaza, miercuri seara, ca numarul plangerilor inregistrate privind abuzurile jandarmilor la protestul diasporei, din 10 august, a ajuns la 206. De asemenea, au avut loc, pana in prezent, 81 de audieri in acest caz. "In urma activitatilor desfasurate in cursul zilei de…

- Procurorul Ionel Corbu, ce instrumenteaza dosarul privind actiunea jandarmilor la protest, a declarat ca Prefectura nu a transmis ordinul de interventie la miting, precizand ca doar Jandarmeria Bucuresti poate sa-l transmita desi, potrivit magistratului, si institutia ar fi trebuit sa aiba o copie.…

- Autoritatile romane trebuie sa initieze investigatii civile prompte, independente si impartiale asupra acuzatiilor privind utilizarea inutila si excesiva a fortei de catre Jandarmerie impotriva participantilor la protestul care a avut loc in Bucuresti la 10 august, subliniaza organizatia Amnesty International.…

- Sediul Parchetului Militar din Bucuresti a ramas fara alimentare cu energie electrica marti, in a doua zi in care se primesc plangeri din partea celor implicati in incidentele de vineri din Piata Victoriei si in care sunt audiati martori din acest dosar. Procurorul Ionel Corbu, care conduce…

- Comisia de la Venetia a publicat, vineri, un punct de vedere transant, care desfiinteaza modificarile pe care PSD-ALDE le-a adus legislatiei penale si prin care, spune forul european, este afectata independenta magistratilor. Astfel, Comisia cere puterii politice de la Bucuresti sa nu puna…

- Un mesaj al filosofului Mihai Sora a fost transmis, duminica seara, la boxe in Piata Victoriei din Bucuresti, in timp ce mii de oameni protestau. "Sunt cu doi ani mai mare decat tara mea si ma doare sa vad ca tara mea sufera, dar imi pun speranta in cei ce vor veni dupa mine, in copii, speranta…