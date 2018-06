Parchetul General a gasit 33 de elemente de neconstitutionalitate la modificarile Codului de Procedura Penala

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Cristian Preda sugereaza ca PSD ar putea fi dizolvat pe cale judecatoreasca, conform legii, daca se dovedeste ca scopul si activitatea sa au devenit ilicite si ca partidul actioneaza impotriva ordinii publice - in cazul de fata, in interesul personal al unui infractor, dupa cum a apreciat…

- Presedintele USR, Dan Barna, le-a cerut, joi, ministrului de Interne si sefului Jandarmeriei Romane, Carmen Dan si Sebastian Cucos, sa demisioneze. Potrivit liderului USR, la protestul de miercuri, din Piata Victoriei, cei doi "au transformat Jandarmeria Romana in bratul armat al lui Liviu…

- Plenul Senatului, in calitate de for decizional, a respins, miercuri, cererea de reexaminare a legii 304/2004 privind organizarea judiciara formulata de presedintele Klaus Iohannis. Astfel, Senatul a adoptat pentru a treia oara proiecul de lege, cu 79 de voturi "pentru" si 33 de voturi "impotriva".…

- Ministerul Public a avut, marti, o prima reactie referitoare la modul in care au fost adoptate modificarile la Codul Penal si Codul de Procedura Penala. "Ministerul Public isi exprima ingrijorarea in legatura cu modul in care au fost adoptate o serie de modificari ale Codului Penal si Codului…

- Petre Daea este de parere ca Romania are doar de pierdut de pe urma faptului ca presedintele Iohannis a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu privire la posibile neregulie legate de o lege de sprijin a crescatorilor de porci si de pasari. Ministrul Agriculturii a spus ca abia asteapta raspunsul…

- Premierul Viorica Dancila l-a acuzat pe presedintele Klaus Iohannis ca a descris o situatie apocaliptica referitor la economia Romaniei, desi Institutul National de Statistica a transmis chiar ieri ca, in martie 2018, am avut loc cea mai mare crestere a puterii de cumparare de dupa 1990. "Desi…

- Costin Tudor a fost numit director general provizoriu al Companiei Nationale Posta Romana (CNPR), a anuntat Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI). Acesta este al cincilea director in ultimele 12 luni si il inlocuieste pe Ovidiu Sacara. "In decursul zilei de…

- Premierul Viorica Dancila are marti o zi plina. Sefa Executivului este chemata sa dea explicatii si de presedintele Klaus Iohannis, dar si in Parlament, unde a fost chemata sa spuna unde sunt banii din cresterea economica. Si la Cotroceni tema e posibil sa fie aceeasi, avand in vedere ca a…