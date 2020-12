Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General a deschis un dosar penal in rem in care se fac cercetari in legatura cu declaratiile pe propria raspundere depuse de fostul presedinte Traian Basescu, care spune ca nu a colaborat cu fosta Securitate. Dosarul a fost deschis in urma unei plangeri facute de catre Mugur Ciuvica. Intr-un…

- Traian Basescu, in cazul caruia Curtea de Apel București a constatat calitatea de colaborator al Securitații, a declarat in fata instantei ca a fost obligat de regulamentul disciplinei militare sa-si "toarne" colegii de la Institutul de Marina, folosind numele conspirativ Petrov. Curtea de…

- Traian Basescu, fostul președinte al Romaniei, este așteptat, vineri, la Curtea Suprema pentru a contesta calitatea sa de colaborator al Securitații. Curtea de Apel a decis in 2019 ca Traian Basescu a colaborat cu Securitatea comunista, potrivit Adevarul.Sectia de Contencios Administrativ a Inaltei…

