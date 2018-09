Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului General au inceput urmarirea penala in rem in urma unui denunt privind modul in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut sa fie admis in Uniunea Notarilor. Denuntul vizeaza infractiunile abuz in serviciu si folosirea functiei pentru favorizarea unei persoane.

- Fosta șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, s-a prezentat luni la sediul Parchetului General, acolo unde lucreaza dupa ce a fost revocata. Intrebata cum comenteaza decizia lui Tudorel Toader de a evalua activitatea procurorului general Augustin Lazar, Kovesi nu a dorit sa faca niciun comentariu.Tudorel…

- Parchetul General s a autosesizat si a deschis un dosar pentru neglijenta in pastrarea informatiilor secrete de stat, infractiune prevazuta de articolul 305 din Codul penal, dupa aparitia in spatiul public a protocolului SRI PICCJ semnat in 2016, au declarat vineri, pentru AGERPRES, surse judiciare.…

- Procurorii militari s-au sesizat din oficiu si au deschis dosar penal cu privire la modul de interventie al jandarmilor si incidentele petrecute la manifestatia de vineri seara din Piata Victoriei, a informat, sambata, Parchetul General. "In cursul zilei de astazi, procurori militari din…

- La data de 09.08.2018, in jurul orei 18.20, la dispeceratul Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu, printr-un apel 112, a fost sesizat faptul ca, pe un camp de langa DN1, in afara localitații Scoreiu, la o lucrare efectuata in apropierea unui ștrand aflat in construcție, s-a surpat solul…

- Politistii ieseni au intocmit un dosar penal in cazul accidentului rutier in care a fost implicat fiul cel mic al lui Tudorel Toader. Acesta le-a interzis medicilor sa ofere detalii despre starea sa de sanatate, insa, se pare ca va trebui operat.