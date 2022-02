Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General a anuntat marti ca s-a autosesizat si a deschis un dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de ultraj, in legatura cu incidentul de luni din Parlament, cand deputatul George Simion, copresedinte al AUR, l-a agresat pe ministrul Energiei, Virgil Popescu. ‘La data de 8 februarie…

- "La data de 8 februarie 2022, urmare a sesizarii din oficiu in conformitate cu art. 292 din Codul de procedura penala, la nivelul Secției de urmarire penala și criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte deCasație și Justiție a fost inregistrat un dosar penal pentru savarșirea infracțiunilor…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, afirma ca derapajele trebuie aspru sanctionate, in contextul incidentului de la motiunea simpla impotriva ministrul Energiei, Virgil Popescu. “Astazi violenta a urcat la prezidiu in Parlament si a luat cuvantul cu forta. Un ministru a fost atacat explicit. Nu…