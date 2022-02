Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au perchezitionat 36 de autovehicule aflate in parcarea complexului comercial "Dragonul Rosu", in cadrul anchetei declansate in urma cu cateva zile, cand au fost ridicati peste 1.000 de saci cu produse contrafacute - imbracaminte,…

- „Direcția Generala de Politie a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, a pus in aplicare 2 mandate de percheziție domiciliara, in București și județul Ilfov, intr-o cauza in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii…

- Direcția Generala de Poliție a Municipiului București a descins, vineri dimineța, in mai multe complexuri comerciale din București și Ilfov. Polițiștii au gasit aici zeci de standuri unde se vindeau produse contrafacute, printre care parfumuri și haine, noteaza News.ro.„Directia Generala de Politie…

- Politia Capitalei precizeaza ca agentul implicat in accidentul din Sectorul 1, soldat cu moartea unei fetite si ranirea alteia, participase la verificari privind respectarea masurilor anti-COVID la patru unitati de invatamant. Conform Poliției Capitalei, la momentul accidentului agentul facea verificari…

- Politia Capitalei precizeaza ca agentul implicat in accidentul din Sectorul 1, soldat cu moartea unei fetite si ranirea alteia, participase la verificari privind respectarea masurilor anti-COVID la patru unitati de invatamant, iar la momentul accidentului facea verificari solicitate de Evidenta Populatiei.…

- O femeie a fost gasita decedata sambata, intr-un imobil din Sectorul 1 al Capitalei. Initial, politistii bucuresteni au fost sesizati cu privire la faptul ca intr-un imobil din Sectorul 1 este in stare de inconstienta o femeie, ulterior fiind constatat decesul acesteia. Cazul cu respectiva femeie, decedata…

- Administratorul unei galerii de arta a fost retinut sub acuzatia ca si-ar fi insusit si ar fi dispus pe nedrept de mai multe tablouri ale unor pictori celebri – Grigorescu, Luchian, Petrascu, Iser, Tonitza, Bancila, Mutzner, Pallady, Aman – lasate in custodie in vederea vanzarii. Prejudiciul in acest…