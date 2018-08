Stiri pe aceeasi tema

- La Parchetul Militar Bucuresti au fost inregistrate pana duminica 291 de plangeri impotriva jandarmilor care au intervenit la protestul din 10 august, au declarat pentru MEDIAFAX reprezentantii Parchetului General. Procurorii militari au audiat, pana acum, 127 de persoane.

- Procurorii militari au inregistrat, pana in prezent, 206 plangeri depuse de catre protestatari impotriva jandarmilor, acestia fiind acuzati ar fi intervenit intr-un mod abuziv la mitingul din 10 august. Totodata, procurorii au efectuat 81 de audieri. „In urma activitatilor desfasurate in cursul zilei…

- Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General a preluat de la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar ancheta in dosarul privind modul de interventie al jandarmilor si incidentele petrecute la manifestatia de vineri seara din...

- Procurorii militari fac un apel la persoanele care au fost ranite la protestul de vineri din Piata Victoriei, in urma interventiei jandarmilor, sa se prezinte, luni si marti, la sediul Parchetului Militar Bucuresti, informeaza Agerpres.ro Procurorii militari ii invita pe toti care au participat la protestul…

- Procurorii militari au deschis un dosar penal privind interventia jandarmilor in Piata Victoriei, ca urmare a violentelor care au lasat in urma peste 400 de persoane ranite. Parchetul General a transmis, in aceasta dimineata, un comunicat prin care a anuntat ca interventia jandarmilor va fi verificata…

- Procurorii militari de la Parchetul General au dosarul deschis dupa accidentul aviatic din munții Apuseni, in urma caruia au murit studenta Aura Ion și pilotul Adrian Iovan, potrivit Antena 3.Potrivit sursei citate, procurorii au disjuns o parte din dosar catre Secția de Urmarire Penala a…

- Procurorii militari au efectuat o noua cercetare la fata locului in fosta colonie penitenciara de la Periprava, fiind descoperite mai multe ramasite scheletice, care au fost ridicate pentru investigatii de specialitate. Potrivit unui comunicat al Parchetului General, procurori militari au continuat…

- Fostul premier Petre Roman s-a prezentat , joi, la sediul Parchetului General, fiind citat de procurorii militari in dosarul Revolutiei. El ar urma sa fie notificat in legatura cu extinderea urmaririi penale, asa cum s-a intamplat si in cazul fostului presedinte Ion Iliescu si in cazul lui Gelu Voican…