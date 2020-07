In urma controlului facut de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), in Mehedinți, in cazul fetei care a fost incediata de un barbat condamnat la inchisoare pe viața, eliberat condiționat, PICCJ a stabilit ca „poliția și procurorul au acționat corespunzator”.