Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul European (EPPO), condus de fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, realizeaza marti, 28 iunie 2022, perchezitii de amploare in Timis, intr-un dosar de fraudare a fondurilor europene.

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice au pus in aplicare, luni, 13 mandate de perchezitie in Bucuresti si Ilfov, la locuintele persoanelor banuite, la sediile/punctele de lucru ale societatilor comerciale implicate si la un cabinet de avocatura, intr-o cauza in care se efectueaza…

- Parchetul European a anuntat desfasurarea unor perchezitii in 15 judete din Romania, ca urmare a demararii unei anchete. Procurorii suspecteaza trei persoane pentru constituirea unui grup infractional organizat in scopul fraudarii fondurilor europene pentru Dezvoltarea Deltei Dunarii.

- O echipa de polițiști din cadrul IPJ Timiș a descins in aceasta dimineața la sediul SC Piețe SA! Polițiștii efectueaza percheziții in cadrul unui dosar de urmarire penala, intr-o speța deja cunoscuta cititorilor "Renașterii banațene".

- Parchetul European (EPPO), condus de fosta sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, demareaza o ancheta in Romania intr-un dosar care vizeaza o frauda cu fonduri europene de peste 3 milioane de euro. Au fost perchezitionate mai multe locatii din Bucuresti, Ilfov si Giurgiu, potrivit unui comunicat transmis de…

- Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi ancheteaza o presupusa frauda comisa in Romania, cu o valoare de peste 3 milioane de euro, a transmis, joi, EPPO intr-un comunicat de presa. Potrivit comunicatului, in acest caz, se banuieste ca beneficiarul unui proiect finantat cu fonduri europene…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Caras-Severin desfasoara miercuri dimineata opt perchezitii domiciliare in judetele Suceava si Timis, intr-un dosar privind contrabanda cu tigari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…