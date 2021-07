Investigatia impotriva cetatenilor croati a fost declansata in unei plangeri penale facute de Biroul Politiei Nationale Croate pentru Combaterea Coruptiei si crimei Organizate. Exista temeiuri rezonabile pentru a crede ca primul inculpat, prmiarul orasului Nova Gradiska, a solicitat unui al dolea inculpat, directorul unei companii de constructii, mita in schimbul manipularii unei proceduri de achizitie pentru asigurarea atribuirii unui proiect cofinantat din Fondul de Coeziune al UE, in valoare de 4.219,433,22 kune croate (circa 562.000 de euro). Exista suspiciunea ca al treilea si cel de-al patrulea…