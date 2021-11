Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai bine platit job al saptamanii care se incheie vine din IT, potrivit datelor transmise de platforma de recrutare Bestjobs pentru Prima TV. Potrivit datelor platformei de recrutare, o companie romaneasca care ofera servicii de dezvoltare software, aplicatii mobile sau dezvoltare de algoritmi…

- Romania a depașit pragul de 50.000 de decese COVID-19 de la inceputul pandemiei. In ultimele 24 de ore au fost raportate 483 de decese, dintre care 20 anterioare. Bilanțul deceselor COVID-19 ajunge la 50.087. „Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 5 noiembrie 2021, ora 10.00, in intervalul…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat duminica Hotararea prin care Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta, sunt abilitate sa semneze acordul de transfer al pacientilor cu COVID-19 in Germania. “Se abiliteaza Ministerul…

- Parchetul European EPPO, condus de Laura Codruța Kovesi, a finalizat prima ancheta de amploare in trei țari europene, soldata cu zece arestari. Persoanele acuzate au legaturi atat la nivel inalt, cat și cu gruparea mafiota italiana Ndrangheta. EPPO a coordonat o operațiune desfașurata in Germania, Italia…

- Potrivit Ambasadei Romaniei in Statele Unite ale Americii, saptamana viitoare, șeful Pentagonului, secretarul apararii american – Lloyd J. Austin III va vizita Romania. Turneul de vizita mai include vizite in Georgia și Ucraina, inainte de participarea la reuniunea miniștrilor apararii din statele membre…

- Member of the EU Parliament, Nicu Ștefanuța announced, on Friday, that Romania will receive oxygen concentrators from the Netherlands and Poland, but also medicines for COVID-19 patients offered by Germany, through the European Civil Protection Mechanism and the RescEU Program. Also, our country will…

- In spitalele din Romania, duminica mai erau libere 175 din cele 1.024 de paturi la ATI COVID, in Capitala fiind disponibile 51 de paturi la terapie intensiva pentru pacienții infectați cu noul coronavirus, conform datelor transmise, luni, de autoritați. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, la…

- Romania‘s centrist ruling coalition faced possible collapse on Thursday as a junior party withdrew support for the prime minister in a row over the sacking of its justice minister, threatening economic recovery and prolonged instability, according to Reuters. The dismissal of Stelian Ion deepened rifts…