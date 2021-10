Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Parchetului European, cele zece persoane sunt acuzate de organizarea unui grup infracțional prin care au pus la cale o schema de fraudare prin neplata TVA, de tip carusel, și au vandut aceleași mașini de lux de mai multe ori in diferite țari”Parchetul European (EPPO) a coordonat…

- Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi a coordonat miercuri o vasta operațiune în Germania, Italia și Bulgaria unde poliția a percheziționat 46 de reședințe și sedii de firme ca parte a unei anchete ce vizeaza mafia italiana. Zece suspecți au fost arestați, fiind acuzați de grup infracțional…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) face din nou apel la cooperare din partea Chinei in ceea ce privește ancheta privind originea Covid-19, afirmand ca un grup de consultanti nou infiintat care sa se ocupe de patogenii periculosi ar putea fi „ultima noastra sansa”, potrivit Reuters. Primele cazuri…

- Un mesaj prin sistemul Ro- Alert, trimis locuitorilor din Brașov, prin care era semnalata prezenta unui urs pe o strada din oras, a dus la declanșarea unei anchete. Și asta din cauza modul de adresare neobișnuit, mesajul incepand cu ”Ursul, baaa!”. „Ursul baaa! Atentie, a fost semnalata prezenta unui…

- CNSU a publicat noua lista a țarilor cu risc epidemiologic, pe coduri de culori – roșu, galben și verde, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Bulgaria a ajuns in zona galbena, cu o rata de infectare de 1,9 la mia de locuitori, iar Elvetia si Maldive au intrat in zona rosie. In zona rosie […]…

- Mai mulți tineri care voiau sa participe, sambata, la Bucharest Pride au greșit manifestația și au ajuns la ”Marșul pentru Normalitate”, organizat de cei de la Noua Dreapta. Tinerii au ajuns in Piața Victoriei, la manifestația ”Marșului pentru Normalitate”, fluturand steaguri și eșarfe LGBT. Aceștia…

- Argentina a dezvaluit un nou sistem national de identitate pentru oamenii care se identifica drept non-binari, scrie BBC. Potrivit legislatiei nationale, argentinienii au dreptul de a se identifica neutri din punct de vedere al genului, insa pana acum acest lucru nu a fost reflectat in acte. Acum, oricine…