Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de opere de arta care au fost realizate la curtea regelui Henric al VIII-lea vor fi prezentate in cadrul unei expozitii care va fi vernisata in luna noiembrie la Queen's Gallery de la Palatul Buckingham, informeaza luni BBC.Expozitia va include cel mai mare numar de lucrari ale pictorului…

- Video viral! Femeie din Buzau a alungat, cu mainile goale ursul care i-a intrat in gospodarie - 'Mușca-l, Ursulica!, i-a strigat pensionare cainelui sauO femeie din comuna buzoiana Manzalești a fost extrem de aproape de un pericol care putea sa o coste viața. Dupa ce a observat in propria gradina…

- Procurorul-șef european, Laura Codruța Kovesi, și directorul Biroului Național Anticorupție al Ucrainei (NABU), Semen Kryvonos, au semnat astazi un acord de lucru privind cooperarea intre Parchetul European (EPPO) și NABU.Aranjamentul, care vizeaza facilitarea cooperarii in investigarea cazurilor…

- Fosta consiliera a lui Traian Basescu susține ca este in derulare o operațiune prin care se vrea compromiterea clasei politice, pentru apariția in scena a unui salvator... sau salvatoare. Așa s-a intamplat in 2012, scena se repeta acum, explica ea. „Anul acesta, ma rog, deja s-a lansat ca s-a imbracat…

- „Sunt convinsa ca domnul Predoiu deja face ceva”, a spus Laura Kovesi la intalnirea de marți, 9 mai, cu studenții, la Facultatea de Drept din București.Din Aula Magna a Facultatii de Drept, unde le-a vorbit studentilor cu ocazia Zilei Europei, Laura Codruta Kovesi a avertizat ca Parchetul European monitorizeaza…

- Chiar daca neaga cu indarjire ca ar putea candida la președinția Romaniei, Laura Codruta Kovesi, procuror șef al Parchetului European, face niște pași care ar putea sa-i dea de gol intențiile. Unul dintre ei poate fi intalnirea pe care fosta Zeița de la DNA o va avea marți, 9 mai 2023, chiar de Ziua…

- Administratorul NASA, Bill Nelson, a condamnat marti invazia Moscovei in Ucraina, insa a spus ca se asteapta ca Rusia si SUA sa continue sa lucreze impreuna la Statia Spatiala Internationala (ISS) pana cand aceasta va fi scoasa din functiune, relateaza Reuters.

- Mai mulți oameni indoliați și-au luat ramas bun marți (11 aprilie) de la celebrul dirijor de opera ucrainean Kostiantyn Starovytskyi, care a fost ucis in lupta cu forțele ruse in estul Ucrainei. El a fost ucis saptamana trecuta in timp ce lupta cu forțele ruse in apropierea orașului Kramatorsk, din…