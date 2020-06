Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul din Bergamo (nordul Italiei) il va audia pe seful guvernului italian, Giuseppe Conte, in cadrul unei anchete privind modul in care a fost gestionata epidemia de COVID-19, care a facut peste 34.000 de morti in Peninsula, relateaza miercuri agentiile de presa italiene, preluate de AFP. Magistratii…

- Președintele Klaus Iohannis va avea o ședința de lucru la Palatul Cotroceni, la care vor participa premierul Ludovic Orban, ministrul Sanatații, ministrul de Interne și șeful DSU. Ședința are in vedere masurile de relaxare dupa data de 15 mai, dar și gestionarea curenta a epidemiei COVID-19. Ședința…

- Presedintele Klaus Iohannis are, marti, o videoconferinta cu premierul Ludovic Orban si ministrii cu responsabilitati in gestionarea epidemiei COVID-19, dupa decretarea starii de urgenta. Ulterior, seful statului va participa la o discutie cu membrii Consiliului European.

