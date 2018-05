Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit procurorilor de la Parchetul General, DNA Ploiesti ar fi folosit probe false in doua dosare si in sustinerea unei cereri de extradare, fiind vorba despre aducerea in tara a lui Sebastian Ghita, spun surse judiciare.

- Seful DNA Prahova, Lucian Onea, a ajuns, marți, la Parchetul General, unde urmeaza sa fie audiat. Onea a fost citat pentru a fi informat ca a fost pus sub urmarire penala. Procurorii unitatii de elita a DNA au fost pusi sub acuzare pentru fapte extrem de grave. Lucian Onea si Mircea Negulescu sunt…

- Lucian Onea, seful DNA Ploiesti, si procurorul Mircea Negulescu, fost procuror in cadrul aceleiasi unitati DNA, sunt urmariti penal intr-un dosar deschis ca urmare a plangerilor formulate de fostul deputat Vlad Cosma, care-i acuza de cercetare abuziva, abuz in serviciu si represiune nedreapta, potrivit…

- Fugarul Sebastian Ghița susține ca procurorii DNA de la Prahova, Mircea Negulescu și Lucian Onea, au facut dosare pe probe false pentru oamenii politici pentru ca apoi sa le poata impune numiri in funcții cheie. Ghița susține ca exista inregistrari cu procurorii de la Prahova care faceau șantaj prin…

